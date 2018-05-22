Финские пограничники задержали пешего нелегала на границе с Россией

Иностранный гражданин был задержан в районе деревни Вайниккала, которая расположена прямо у границы с Россией.

Как сообщили 22 мая в пресс-службе Пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии, сработала техническая система слежения, и 30-летнего мужчину, который пришёл пешком из России, настиг кинологический патруль. Инцидент произошел около 6 утра 20 мая. На основании найденных на земле улик и предварительных показаний было принято решение отправить нарушителя на допрос в погранпункт «Нуйямаа» («Брусничное») для дальнейшего разбирательства.

Мужчина рассказал, что прилетел из Москвы в Петербург на самолёте, затем отправился на поезде до Выборга, и спустя три дня предпринял попытку перейти границу пешком. Во время допроса иностранец попросил в Финляндии убежища. В таких случаях гражданство нарушителя не раскрывается.

Пограничная охрана приступила к расследованию дела о нарушении государственной границы, отметили в ведомстве.