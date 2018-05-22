Мариинский театр: Госпитализированы артисты балета и оркестра

В Мариинском театре подтвердили госпитализацию своих сотрудников в Боткинскую больницу.

«Медицинские специалисты и эксперты со вчерашнего дня работают в служебных столовых театра и выясняют причины происшествий, – сообщила «Фонтанке» пресс-атташе театра Анна Касаткина. – Все ответственные службы Мариинского театра активно задействованы, театр постоянно на связи с лечебным учреждением. Пока у нас нет заключений экспертов. Зарегистрированных обращений по нашей информации – 11, госпитализировано 4 человека».

По ее данным, госпитализированы артисты балетной труппы и артисты оркестра.

«Вопрос о дальнейшем режиме работы служебных столовых театра рассматривается, на данный момент точки питания, где работают эксперты и медики, закрыты», – уточнили в пресс-службе.

По словам источников «Фонтанки» в Мариинском, кухня театра находится в здании Новой сцены — в то время как на остальных площадках продукцию просто продают. При этом информации о том, в каком из буфетов обедали отравившиеся артисты, пока нет.

Напомним, что разные источники дают разное количество пострадавших в результате отравления в Мариинском театре. Так, в самой Боткинской больнице и Роспотребнадзоре говорят о семи госпитализированных (из двенадцати почувствовавших недомогание). В комитете по здравоохранению Смольного заявляют о шести попавших в стационар (из них один — в реанимации, состояние остальных – удовлетворительное).