В Смольном рассказали, где зимой больше всего прорывало трубы

На заседании правительства Петербурга 22 мая комитет по энергетике отчитался о прохождении отопительного периода 2017-2018 годов. Как рассказал глава ведомства Андрей Бондарчук, в этом году трубы прорывало не меньше, а то и больше, чем в прошлом.

Так, на 13 процентов стало больше дефектов у «Теплосети Санкт-Петербурга». Всего трубы организации рвало 2174 раза в этом сезоне. Другие теплоэнергетические организации показатели улучшили: ГУП «ТЭК СПб» уменьшило число прорывов на 6 процентов (до 2656), «Петербургтеплоэнерго» – на 19 процентов (до 38 аварий).

Наиболее проблемной Бондарчук назвал Рылеевскую тепломагистраль в Центральном районе. Её прорывало 14 раз, и каждый раз приходилось отключать по 60 домов. «В этом году там будет построена временная магистраль, а эта будет реконструирована», – отметил глава комитета. Также масштабные дефекты фиксировали в Красносельском районе на улице Маршала Захарова: из-за прорыва распредсети там приходилось ограничивать тепло в 1270 зданиях. В Невском и Красногвардейском районах наиболее проблемной была труба на проспекте Большевиков. Без тепла в результате прорыва 5 января оставались более 500 домов.

По словам Бондарчука, с мая в городе начался ремонт труб. Из-за чемпионата мира по футболу и ПМЭФ работы придётся остановить на 47 дней.

«Самые большие вопросы у нас есть к ремонтной программе «Теплосети». По плану они реконструируют 14 км труб, и 50 км трасс пройдут капитальный ремонт. Этого явно недостаточно», – подчеркнул чиновник. С ним согласился губернатор Георгий Полтавченко: «Надо решить вопрос о финансировании. Такие провалы нам чести не делают», – заметил он. В целом глава города все равно положительно оценил прошедший отопительный сезон.