Из-за российских антисанкций главным продуктом финского экспорта стал кофе

Из-за российских контрсанкций место главного экспортного товара пищепрома, который поставляется из Финляндии в Россию, занял необжаренный кофе. В 2017 году объём экспорта кофе в РФ составил 25,5 млн евро (1,68 млрд рублей по среднегодовому обменному курсу за 2017-й. – Прим. ред.), сообщает 22 мая финская газета Maaseudun Tulevaisuus.

Финский экспорт продуктов в Россию из-за эмбарго упал в 2013 – 2016 годах на 6 млрд евро. Профессор Университета Турку Кари Луйхто, который 30 лет исследует экономику России, уверен, что отмена санкций и эмбарго не вернёт объёмы экспорта пищевых продуктов из Евросоюза в Россию на прежний уровень.

«Даже если сегодня Россия снимет санкции, возврата к прошлым объёмам не будет, потому что рост покупательной способности остановился, а курс евро к рублю с 2013-го поднялся почти вдвое», – говорит Луйхто. Профессор напоминает, что те компании, которые не хотели терять российский рынок, выбрали локализацию производства. Так, например, молочный концерн "Валио" расширил своё производство в России и в 2017 году вернулся к темпам роста, которые были до введения эмбарго. Подробнее о том, как финские продукты становятся Made in Russia, «Фонтанка» писала ранее.