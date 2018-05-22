Бизнесмены считают, что российской экономике грозит катастрофа

Три четверти российских предпринимателей считают состояние отечественной экономики катастрофическим или в лучшем случае проблемным, их пугает отсутствие у правительства стратегического плана.

Как сообщает 22 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения, при опросе руководящего состава компаний по теме развития бизнеса более трех четвертей респондентов (76%) оценили текущее состояние российской экономики как проблемное или катастрофическое. Половина предпринимателей сохраняет позитивный настрой и все еще верит в будущее. При этом четверть опрошенных (23%) прогнозирует закрытие своего бизнеса.

Более 70% предпринимателей пеняет правительству России на отсутствие или неэффективность стратегического плана по возобновлению экономического роста. Среди главных причин, негативно влияющих на развитие бизнеса, — экономическая неопределенность, высокие налоги и снижение спроса на внутреннем рынке.