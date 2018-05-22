СМИ пишут о назначении Шувалова во Внешэкономбанк

Не вошедший в новый состав российского правительства Игорь Шувалов может возглавить Внешэкономбанк. В пользу этой версии говорит то, что первый вице-премьер предыдущего кабинета министров входил в наблюдательный совет ВЭБа, а в правительстве курировал создание на базе банка «фабрики проектного финансирования». Это новый механизм инвестиций в частно-государственные проекты, который должен заработать до конца года.

О кадровом решении 22 мая пишет издание The Bell, ссылаясь на неназванного чиновника одного из профильных министерств. По утверждению источника, о назначении официально могут заявить уже сегодня. Само предложение от президента Владимира Путина Шувалову поступило позавчера, 20 мая, и тот согласился.

Знают о возможной смене руководства и в самом Внешэкономбанке. Правда, говорят о том, что «подписанной бумаги» пока нет.

В конце апреля стало известно, что Игорь Шувалов хочет уйти из правительства. СМИ прочили ему пост в руководстве МГУ, Центробанке или возвращение в бизнес. Сам чиновник заявил: «Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент».

Напомним, Шувалов занимал пост первого вице-премьера с мая 2008 года. До этого он был помощником президента Путина.