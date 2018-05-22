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22.05.2018 11:47

Защитник Антон Белов продлил контракт со СКА

Защитник хоккейного клуба СКА Антон Белов продолжит выступать за петербургскую команду. Как сообщает 22 мая официальный сайт армейцев с Невы, хоккеист подписал новое  соглашение, рассчитанное на три года.

Антон Белов выступает за СКА с 2014 года. С тех пор он дважды выиграл Кубок Гагарина. В минувшем сезоне Белов провел 31 матч за петербургский клуб, в которых набрал 10 (2+8) очков при общем показателе полезности «+10».

Кроме того, в составе сборной России Белов выиграл золотые, серебряные и дважды бронзовые медали чемпионата мира.

Ранее команду покинули нападающий вратарь Микко Коскинен, защитники Денис Александров и Егор Яковлев, а также нападающий Илья Ковальчук.


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