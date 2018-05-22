Комздрав: Один из сотрудников Мариинки находится в реанимации

Шесть человек доставлены в Боткинскую больницу с подозрением на отравление, один из них переведён в реанимацию. Об этом сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга 22 мая.

По данным ведомства, все заболевшие – сотрудники Мариинского театра. Жалобы на плохое самочувствие от них стали поступать накануне вечером, ночью их госпитализировали. Ранее в Боткинской больнице рассказали, что обратившихся было двенадцать, но пристальное внимание врачей понадобилось семерым. В Комздраве число пациентов сократили до шести: один помещён в реанимацию, состояние пятерых оценивают как удовлетворительное.

Источник резкого ухудшения здоровья работников крупнейшего театра Петербурга ищет Роспотребнадзор. По данным «Фонтанки», как одну из причин рассматривают питание в театральной столовой.