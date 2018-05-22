Инспектор ГИБДД, устроивший смертельное ДТП в Ялте, был пьян

Смертельное ДТП, виновником которого стал сотрудник дорожной полиции, легло в основу уголовного дела. Возбуждено оно по части 6 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в нетрезвом виде и повлекшее смерть двух и более человек). Об этом сообщает ГСУ СК по республике Крым.

По версии следствия, авария с участием трёх машин произошла 21 мая на трассе Ялта – Севастополь – Гаспра. Старший инспектор ГИБДД по Ялте выпил и сел за руль Mercedes. По данным СК, машина оказалась на встречной полосе и протаранила KIA, а затем ВАЗ.

В следственном комитете добавляют, что, по уточнённой информации, погибли женщина-водитель и годовалый пассажир KIA (местная полиция ранее сообщала о гибели водителя и пассажира ВАЗа). Ранены два человека: другой пассажир «Киа» и 8-летний пассажир отечественной легковушки.

Водитель «Мерседеса» задержан и даёт показания.

Видео: Следственный комитет России