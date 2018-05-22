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22.05.2018 11:35

Задержаны пресс-секретарь и ведущий канала Алексея Навального

В Москве утром 22 мая были задержаны близкие соратники главы Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального — ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Об этом они сами сообщили в своих твиттер-аккаунтах.

По словам Шаведдинова, он был задержан на выходе из дома сотрудниками Тверского ОВД. В этот день он должен был вести утреннее политическое шоу «Кактус», но вместо этого попал в отделение. Через некоторое время к нему поехала в качестве защитника (с соответствующими документами) Ярмыш, и тоже была задержана — по ее словам, «за организацию митинга». 

«Я, напомню, написала один твит со ссылкой на видео Алексея, когда мы только подали уведомление, – уточнила она. – Не согласован он тогда не был».

Юрист ФБК Иван Жданов в общении с прессой уточнил, что речь идет о митинге «Он нам не царь», прошедшем 5 мая в городах России.

При этом Ярмыш отметила, что у нее уже есть защитник, в то время как к ее коллеге адвоката «не пускают».

Ранее 17 мая в Тверское ОВД была доставлена ведущая канала «Навальный Live» Елена Малаховская — на нее был составлен протокол  о нарушении порядка организации митинга.

Акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента России Владимира Путина, прошла 5 мая в ряде городов в России с многочисленными задержаниями. По данным МВД, в Петербурге на улицы вышли порядка 2000 человек, задержан был каждый десятый

 


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