В Макулатурном в ходе испытаний из-под земли забил фонтан

Сезон фонтанов открылся утром 22 мая в Приморском районе Петербурга.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в промзоне в Макулатурном проезде, 7, забил фонтан высотою с двухэтажный дом.

Информацию о происшествии подтвердили в ГУП «ТЭК СПб». Там сообщили, что около десяти утра при проведении испытаний теплоэнергетики выявили технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 300 мм.

«Ремонтно-восстановительная бригада оперативно локализовала вытекание, и испытания были продолжены», – отметили на предприятии, добавив, что на абонентах происшествие не отразилось.

Этот участок сети будет реконструирован для надёжной службы в отопительный период.