Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях

Государственная дума 22 мая приняла в третьем чтении закон об ответе на санкции США и других стран, которые поддержали ограничения против России.

Теперь документ только осталось подписать президенту Владимиру Путину, после чего он официально вступит в силу. Напомним, во втором чтении законопроект приняли 17 мая, в первом — 15 мая. Он крайне быстро прошел все стадии рассмотрения. Действие документа не должно распространяться на «жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России».