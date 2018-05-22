Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях
Государственная дума 22 мая приняла в третьем чтении закон об ответе на санкции США и других стран, которые поддержали ограничения против России.
Теперь документ только осталось подписать президенту Владимиру Путину, после чего он официально вступит в силу. Напомним, во втором чтении законопроект приняли 17 мая, в первом — 15 мая. Он крайне быстро прошел все стадии рассмотрения. Действие документа не должно распространяться на «жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России».
Справка:
Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Он был разработан после того, как США расширили санкционный список, включив в него несколько российских чиновников и крупных бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. В первоначальной редакции, которая была вынесена на голосование 15 мая, перечислены конкретные сферы, в которых правительство может запрещать импорт из стран, принявших санкции в отношении России. В этот список, в частности, попали лекарства и медицинская техника. В связи с этим благотворительные организации обратились с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации с требованием не допустить включения лекарственных препаратов и медицинской техники в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров.
11 мая совет по законотворчеству Госдумы предложил ко второму чтению убрать из законопроекта упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. Однако у правительства останется возможность запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.
Поправки в УК РФ за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырех лет.