Приставы рассказали, сколько петербуржцев не могут сесть за руль

Более 4 тысяч жителей Петербурга, имеющих долги, лишены права садиться за руль автомобиля. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба УФССП по городу.

Среди должников больше половины, 2600 человек, – неплательщики по алиментам. Запрет на вождение на них наложен до полного погашения обязательств перед детьми.

Отмечается, что с начала 2018 года приставы взыскали почти 4 миллиона рублей с тех, кому запрещали садиться за руль. Из них 3 миллиона 666 тысяч – задолженности на содержание детей.

Добавим, что запрет на вождение к должнику применяется, если он не платит алименты, не возместил вред, причиненный здоровью или имуществу, а также не оплатил штрафы ГИБДД. Сумма долга должна при этом превысить 10 тысяч рублей.