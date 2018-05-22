Некачественный бензин занимает до трети рынка в Петербурге

Проведенные в апреле проверки показали, что до 35 процентов из 20 проб топлива, продаваемого в Петербурге, может быть некачественным. Проверки проводили представители Федерации автовладельцев России, сообщает 22 мая «Российская газета».

Пробы АИ-92 брали на 40 заправочных станциях, вошедших в пилотный проект по мониторингу качества бензина. Результаты лабораторных исследований оказались не всегда приятными для автомобилистов и были направлены в Росстандарт.

Так, из 20 образцов АИ-92 требованиям не соответствовали 10 процентов проб. Ситуация с дизелем оказалась не лучше: проверку не прошли 35 процентов из 20 образцов. Отмечается, что контрафакт, в основном, продавали представители малого бизнеса.

Сейчас в Петербурге действуют 489 АЗС и ещё 272 работают в Ленобласти. В апреле 2018 года на заправки наложили в общей сложности 4 миллиона рублей штрафов. В среднем нарушителям пришлось выплачивать по 600 тысяч. По официальным данным, в 2017 году доля подделок на рынке топлива составляла 11 %, это на девять процентов меньше, чем в 2015-м.