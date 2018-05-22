В России могут появиться «черные списки» пассажиров поездов

РЖД рассматривает возможность введения «черных списков» для пассажиров поездов, создавших проблемы при предыдущем обслуживании. Об этом 22 мая пишет «Медуза» со ссылкой на РИА Новости.

По словам генерального директора РЖД Олега Белозерова, сроки введения «черных списков» пока не определены. Однако уже можно говорить об исключениях — в случаях, когда не существует никакого альтернативного варианта добраться до пункта назначения. Кроме того, ограничения планируется вводить всего на год.

О возможности введения официальных «черных списков» заговорили после того, как в декабре президент России Владимир Путин, посещая РЖД, допустил возможность распространения авиационной практики наказания дебоширов и на железные дороги.

При этом в одном из подразделений РЖД – Федеральной пассажирской компании – ранее рассказывали, что такие списки уже ведут, но мер к его фигурантам не предпринимают – лишь предупреждают железнодорожников о потенциальных проблемах.

Ранее о внутренних, неофициальных «черных списках» клиентов рассказали в российских банках.