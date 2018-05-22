Ночной пожар на Просвещения унес человеческую жизнь

Один человек погиб, один пострадал в результате ночного пожара в Калининском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, около двух часов ночи 22 мая огнеборцев вызвали на проспект Просвещения, 53, корпус 3. В жилой девятиэтажке горела двухкомнатная квартира. Возгоранием повреждены комната и балкон на общей площади 23 квадратных метра.

К трем часам ночи пожар потушили, из помещения госпитализирован пострадавший мужчина. Еще один мужчина, также живший в этой квартире, погиб.