Полтавченко считает, что Петербургу не хватает дворников

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил подчиненным подумать об увеличении количества дворников. Об этом он заявил на заседании правительства города 22 мая.

«Вы знаете, что у нас много жалоб от горожан о неубранных дворовых территориях. Люди зимой получали травмы. Сейчас у нас 7200 дворников занимаются уборкой, если мало, давайте увеличим», – отметил губернатор.

Он также напомнил чиновникам о необходимости борьбы с сосульками и наледью на крышах, а также ремонта труб. «Лето для нас – передышка, чтобы нормально подготовиться к отопительному сезону», – заключил он.