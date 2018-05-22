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22.05.2018 11:06

Эксперты: большинство дилеров не могут рассказать о функциях новых машин

Становящиеся всё более высокотехнологичными автомобили не используются водителями на полную мощность. Многие из функций оказываются просто не знакомы потребителям. Об этом сообщает carscoops.com со ссылкой на The Wall Street Journal.

Проведенное исследование показало, что 70 % автомобилистов знают о системах помощи водителю. В частности, адаптивном круиз-контроле, автоматическом экстренном торможении и помощи при удержании полосы. Однако использует эту функцию только треть водителей.

Отсутствие демонстрации работы некоторых функций дилерами логично: круиз-контроль в действии лучше показывать на трассах, да и вряд ли кто-то захочет, чтобы произошло ДТП с ещё не купленной машиной только ради показа экстренного торможения.

Но есть и не столь очевидные причины: многие дилеры оказались нацелены на продажу машин, а не объяснение клиенту того, как работает та или иная новая технология. Другой проблемой становится неспособность объяснить клиенту расширенные функции безопасности. Сделать это смогли лишь 35 процентов опрошенных Массачусетским технологическим институтом AgeLab продавцов.


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04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
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