Роспотребнадзор ищет источник отравления сотрудников Мариинского театра

Управление Роспотребнадзора по Петербургу начало расследование по факту госпитализации сотрудников Мариинского театра в Боткинскую больницу.

Как сообщили «Фонтанке» 22 мая в пресс-службе ведомства, 12 служащих крупнейшего театра страны обратились вчера и сегодня к медикам с симптомами отравления, 7 из них госпитализированы. Ведомство отмечает, что все подхватившие острую кишечную инфекцию — в удовлетворительном состоянии (ранее «Фонтанка» писала о том, что один из попавших в больницу находится в реанимации).

Говорить о причинах ЧП Роспотребнадзор пока считает преждевременным — проверка только началась. При этом, по данным нашего издания, все заболевшие сотрудники Мариинки почувствовали себя плохо после посещения театральной служебной столовой.