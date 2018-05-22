Театр не закрывается, но тошнит

Артисты Мариинского театра отравились при подготовке к созданному Валерием Гергиевым фестивалю «Звезды белых ночей». С эпидемией борется Роспотребнадзор, заподозрены буфеты и туалеты.

Тринадцать человек получили заражение неизвестной инфекцией на новой сцене Мариинского театра. Они утверждают, что перед госпитализацией в Боткинскую больницу поели в служебной столовой. Но так как ею за день успешно воспользовалось более тысячи сотрудников, заразу вынуждены искать в самых неожиданных местах Мариинки.

Мини-филиал Мариинского театра открылся в Боткинской больнице к восьми утра 22 мая, когда с резью в животе и тошнотой поступили 13 человек, одного из-за тяжести симптомов пришлось реанимировать. Среди пациентов – скрипач, балерина и кассир.

Роспотребнадзор Петербурга причиной госпитализации назвал кишечную инфекцию, артисты хором вспоминали обед в служебной столовой на территории новой сцены Мариинского театра.

К вечеру 22-го источник заражения по-прежнему непонятен, столовые закрыты, репетиции в Мариинке проходят на голодный желудок и при посторонних.

«Проводим комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы кишечные инфекции не распространялись среди работников театра», – объясняет свое присутствие Роспотребнадзор.

Пресс-атташе театра Анна Касаткина сообщила «Фонтанке», что санврачи взяли пробы «всего, чего можно», в том числе воды из крана и жидкость из кондиционера, нет железного алиби даже у кулера.

Под подозрение также попали места общего пользования – уборные, лифты и, конечно, столовые.

Вчера сотрудникам театра на обед подавали куриный и тыквенный супы, «ежики» и котлеты, драники и бифштекс, адыгейский сыр, серию гарниров и салаты.

Поставкой питания в Мариинский занимается компания «Петрос», входящая в группу Ginza Project. Сотрудничество продолжается с 2015 года. За это время заключены контракты общей стоимостью 40 млн рублей.

Управляющая «Петросом» Анастасия Осипова, которая курирует организацию питания в служебных столовых и зрительских буфетах Мариинки, сообщила «Фонтанке»: «Мы пользуемся услугами постоянных поставщиков, меню театра примерно одно и то же, с небольшими сезонными различиями. Вчера в столовых поели 1115 человек. Поэтому одной из версий госпитализации рассматривается ротавирус, а не отравление продуктами».

Сегодня служебные столовые не работают, продукты отданы на дополнительную проверку.

По условиям контракта, «Петрос» кормит гостей и сотрудников театра на новой и старой сценах и в дирекции, тоже расположенной на Театральной площади.

Последний контракт на 3,9 млн рублей был заключен ровно год назад, 22 мая. Подрядчик обязан иметь ветсправки на мясо, рыбу и яйца, обеспечивать строгое соблюдение персоналом правил приемки поступающих в столовую продуктов и сырья, осуществлять бракераж – ежедневное снятие проб с готовой продукции с обязательной отметкой в бракеражном журнале.

Этим же контрактом предусмотрено банкетно-фуршетное обслуживание мероприятий с подачей холодных закусок с рыбой элитных сортов и мясной элитной гастрономией, маринадами, соленьями, фруктами, пирожными и прочим, а всего на сумму не более 1600 рублей на одного гостя.

Акты приемки работ подписываются Мариинским театром ежемесячно, так же порционно выплачиваются денежные средства «Петросу». При несоответствии услуги санправилам подрядчик обязан выплатить театру штраф 100 тысяч рублей за каждый выявленный случай нарушения.

В договорной службе Мариинского театра от вопросов о дальнейшем сотрудничестве с «Петросом» отмахнулись: «У нас лежат семь контрактов на подписании, не до этого».

Следственный комитет пока в Мариинский не заходил, ждет результатов Роспотребнадзора.

Менять репертуар театр не собирается. 23 мая начинается фестиваль «Звезды белых ночей», созданный Валерием Гергиевым. А сегодня вечером на новой сцене дают «Сон в летнюю ночь». Служебные буфеты не заработают, но зрительские – откроют. Их снабжают с другой производственной площадки. Поэтому есть возможность пересечься за бутербродом с примой Мариинского театра Екатериной Кондауровой. Она сегодня в образе Титании.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»