Театр не закрывается, но тошнит

Еще
17:20 22.05.2018
Пришлите свою новость!
17:04
Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018 в Россию
16:59
В Донбассе взорвался рейсовый автобус, погиб человек
16:53
21 медаль завоевали петербургские тяжелоатлеты на Специальной Олимпиаде
16:49
Петербургский туалет станет сценой для оперы
16:45
На улице Рубинштейна снесли два летних кафе
16:40
За отравление в детсаду в Шушарах ответит глава района
16:39
"Елизаровская" закрыта на проверку
16:36
КГИОП пожаловался прокурорам на отказ в возбуждении дела об ущербе особняку Веге
16:18
Стройнадзор проверит всю проектную документацию на строительство в Петербурге
16:14
Россия и Япония пригрозили США ответить на новые тарифы миллиардными пошлинами
16:01
Бастрыкин обошёл Чайку в доходах
15:57
В комитет по молодежной политике пришла ФСБ
15:53
Топ-менеджер Сбербанка: Очереди — это «великая ценность»
15:42
В Москве появилась улица с официальным ограничением в 20 км/час
15:23
Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке
15:19
Петербуржцу выстрелили в спину за отказ от вредных привычек
15:04
«Комендантский проспект» проверили за 10 минут
15:03
Госдума одобрила штрафы до 700 тысяч рублей за использование анонимайзеров
14:54
Кудрин заявил об участии в разработке ракет, показанных Путиным всему миру
14:51
«Комендантский проспект» закрыт на вход и выход
14:49
В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Сочи отключили телевидение
14:35
Под Иркутском экстрасенс предсказал смерть и лишился иномарки – подожгли
14:33
На мировом первенстве по хоккею в 2019 году Россия сыграет с чемпионом
14:29
Черданцев: Сарри не будет в «Зените»
14:25
Роспотребнадзор проинспектировал турецкие отели
14:21
Audi отзывает 11 тысяч машин в России из-за проблем с ГЛОНАСС
14:15
Торопясь в Финляндию, водитель устроил смертельное приграничное ДТП
14:12
Кудрин возглавил Счетную палату
14:11
Google оцифровал достопримечательности Санкт-Петербурга
14:06
ФСБ разрешили влезать в переписку пользователей Telegram
13:58
Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за контрсанкций
13:55
Песков о якобы неудачных пусках ракет: Слушайте президента и верьте ему
13:53
Colliers: В 2018-м на 40% вырос спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге
13:53
В Петербурге заканчиваются офисы класса А. Все занято структурами «Газпрома»
13:50
На указателях к мундиалю Крестовский остров потерял букву
13:41
Škoda купила единственного производителя трамваев в Скандинавии
13:36
Водоканал «выключил» фонтан на Лесном
13:26
В ДТП с автобусом в Псковской области пострадали восемь детей
13:21
Мариинский театр: Очаг отравления неизвестен, проверяют всё - вплоть до кулеров
13:19
Обрушение «памятника за рубль» в Сестрорецке стало уголовным делом
13:14
На первом заседании правительства Медведев предупредил о «непростой работе»
13:07
Выход Великобритании из ЕС ударит по финским фермерам
13:04
Полтавченко захотел задремать во время «безликого выступления» главы комитета по культуре
12:55
Дэвид Линч снялся в фильме об актрисе из «Твин Пикс»
12:45
Банк России выпустил памятную купюру к ЧМ-2018
12:43
На Лесном проспекте фонтанирует люк
12:39
Взрывчатку на «Парнасе» не нашли
12:38
Финские пограничники задержали пешего нелегала на границе с Россией
12:34
Авторы школьных учебников пожаловались Путину на Минобрнауки
12:12
Мариинский театр: Госпитализированы артисты балета и оркестра
12:10
Из-за российских антисанкций главным продуктом финского экспорта стал кофе
12:04
«Ладожскую» вернули пассажирам, «Парнас» отобрали
12:01
В Смольном рассказали, где зимой больше всего прорывало трубы
11:55
Бизнесмены считают, что российской экономике грозит катастрофа
11:51
СМИ пишут о назначении Шувалова во Внешэкономбанк
11:47
Защитник Антон Белов продлил контракт со СКА
11:43
Инспектор ГИБДД, устроивший смертельное ДТП в Ялте, был пьян
11:39
Комздрав: Один из сотрудников Мариинки находится в реанимации
11:35
Задержаны пресс-секретарь и ведущий канала Алексея Навального
11:33
Приставы рассказали, сколько петербуржцев не могут сесть за руль
11:29
В Макулатурном в ходе испытаний из-под земли забил фонтан
11:25
Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях
11:15
Некачественный бензин занимает до трети рынка в Петербурге
11:11
«Ладожскую» закрыли на проверку
11:02
В России могут появиться «черные списки» пассажиров поездов
10:57
Ночной пожар на Просвещения унес человеческую жизнь
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
22.05.2018 16:47

Театр не закрывается, но тошнит

Артисты Мариинского театра отравились при подготовке к созданному Валерием Гергиевым фестивалю «Звезды белых ночей». С эпидемией борется Роспотребнадзор, заподозрены буфеты и туалеты.
Театр не закрывается, но тошнит
Дарья Иванова/Интерпресс

Тринадцать человек получили заражение неизвестной инфекцией на новой сцене Мариинского театра. Они утверждают, что перед госпитализацией в Боткинскую больницу поели в служебной столовой. Но так как ею за день успешно воспользовалось более тысячи сотрудников, заразу вынуждены искать в самых неожиданных местах Мариинки.

Мини-филиал Мариинского театра открылся в Боткинской больнице к восьми утра 22 мая, когда с резью в животе и тошнотой поступили 13 человек, одного из-за тяжести симптомов пришлось реанимировать. Среди пациентов – скрипач, балерина и кассир.

Роспотребнадзор Петербурга причиной госпитализации назвал кишечную инфекцию, артисты хором вспоминали обед в служебной столовой на территории новой сцены Мариинского театра.

К вечеру 22-го источник заражения по-прежнему непонятен, столовые закрыты, репетиции в Мариинке проходят на голодный желудок и при посторонних.

«Проводим комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы кишечные инфекции не распространялись среди работников театра», – объясняет свое присутствие Роспотребнадзор.

Пресс-атташе театра Анна Касаткина сообщила «Фонтанке», что санврачи взяли пробы «всего, чего можно», в том числе воды из крана и жидкость из кондиционера, нет железного алиби даже у кулера.

Под подозрение также попали места общего пользования – уборные, лифты и, конечно, столовые.

Вчера сотрудникам театра на обед подавали куриный и тыквенный супы, «ежики» и котлеты, драники и бифштекс, адыгейский сыр, серию гарниров и салаты.

Поставкой питания в Мариинский занимается компания «Петрос», входящая в группу Ginza Project. Сотрудничество продолжается с 2015 года. За это время заключены контракты общей стоимостью 40 млн рублей.

Управляющая «Петросом» Анастасия Осипова, которая курирует организацию питания в служебных столовых и зрительских буфетах Мариинки, сообщила «Фонтанке»: «Мы пользуемся услугами постоянных поставщиков, меню театра примерно одно и то же, с небольшими сезонными различиями. Вчера в столовых поели 1115 человек. Поэтому одной из версий госпитализации рассматривается ротавирус, а не отравление продуктами».

Сегодня служебные столовые не работают, продукты отданы на дополнительную проверку.

По условиям контракта, «Петрос» кормит гостей и сотрудников театра на новой и старой сценах и в дирекции, тоже расположенной на Театральной площади.

Последний контракт на 3,9 млн рублей был заключен ровно год назад, 22 мая. Подрядчик обязан иметь ветсправки на мясо, рыбу и яйца, обеспечивать строгое соблюдение персоналом правил приемки поступающих в столовую продуктов и сырья, осуществлять бракераж – ежедневное снятие проб с готовой продукции с обязательной отметкой в бракеражном журнале.

Этим же контрактом предусмотрено банкетно-фуршетное обслуживание мероприятий с подачей холодных закусок с рыбой элитных сортов и мясной элитной гастрономией, маринадами, соленьями, фруктами, пирожными и прочим, а всего на сумму не более 1600 рублей на одного гостя.

Акты приемки работ подписываются Мариинским театром ежемесячно, так же порционно выплачиваются денежные средства «Петросу». При несоответствии услуги санправилам подрядчик обязан выплатить театру штраф 100 тысяч рублей за каждый выявленный случай нарушения.

В договорной службе Мариинского театра от вопросов о дальнейшем сотрудничестве с «Петросом» отмахнулись: «У нас лежат семь контрактов на подписании, не до этого».

Следственный комитет пока в Мариинский не заходил, ждет результатов Роспотребнадзора.

Менять репертуар театр не собирается. 23 мая начинается фестиваль «Звезды белых ночей», созданный Валерием Гергиевым. А сегодня вечером на новой сцене дают «Сон в летнюю ночь». Служебные буфеты не заработают, но зрительские – откроют. Их снабжают с другой производственной площадки. Поэтому есть возможность пересечься за бутербродом с примой Мариинского театра Екатериной Кондауровой. Она сегодня в образе Титании.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00

Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы

«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00

«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации

«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50

«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City

«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Донбассе взорвался рейсовый автобус, погиб человек
"Елизаровская" закрыта на проверку
Петербуржец на электросамокате в потоке попал под грузовик
В комитет по молодежной политике пришла ФСБ
Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке
Петербуржцу выстрелили в спину за отказ от вредных привычек
Под Иркутском экстрасенс предсказал смерть и лишился иномарки – подожгли
Торопясь в Финляндию, водитель устроил смертельное приграничное ДТП
В ДТП с автобусом в Псковской области пострадали восемь детей
Мариинский театр: Очаг отравления неизвестен, проверяют всё - вплоть до кулеров
Театр не закрывается, но тошнит
Наркобизнес измен не прощает
Музейная доля Пирумова
Перед ЧМ-2018 шантажисты пошли по хостелам и барам
Дело энергетиков
Неслабые заначки Ростехнадзора
Пьяный командир ВДВ в День Победы отдал приказ штурмовать ресторан
Миллион евро за шефа «Воентелекома»
Кавалерийский угар капитана Кудрявцева
Один удар - не в счет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путешествующая 16 лет на мотоциклах семья из Аргентины добралась до Петербурга

кадр из видео/instagram.com/mama_neprivityx_detey/

Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке

ЦБ РФ

Банк России выпустил памятную купюру к ЧМ-2018

Новости компаний
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.