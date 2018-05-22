В Боткинской больнице подтвердили госпитализацию семи сотрудников Мариинки

Семь человек поступили в Боткинскую больницу из Мариинки с симптомами отравления. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в медицинском учреждении.

По данным нашего издания, в Боткинской больнице Петербурга подтверждают госпитализацию сотрудников Мариинского театра с острой кишечной инфекцией. Однако медики говорят о семерых, а не о двенадцати оказавшихся на больничной койке. Степень тяжести отравления в медучреждении не уточняют. Ранее «Фонтанка» писала о том, что один из попавших в больницу по скорой находится в реанимации.

По предварительной информации, сотрудники крупнейшего театра Северной столицы почувствовали недомогание после посещения служебной столовой.