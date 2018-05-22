Финляндия упустила чемпиона мира по хоккею из-за бюрократии

Нападающий шведской хоккейной сборной Мика Зибанежад мог стать самым молодым игроком финской команды, однако из-за двойного гражданства не смог этого сделать. Об этом 22 мая рассказало издание Ilta-Sanomat.

Зибанежад в детстве автоматически получил гражданство Финляндии, так как его мать была финкой. Однако всю жизнь будущий чемпион мира прожил с семьей в Швеции, которая предоставила ему второе гражданство. Его успехи в детском хоккее заметили в Финляндии и в 15 лет пригласили в финский хоккейный лагерь на сборы. В то время он не был заявлен ни за одну сборную и хотел представлять на льду "Львов", как неофициально называют команду из Суоми. Однако бюрократия не позволила ему играть за финнов, поэтому его позже записали в шведскую молодежку.

"Когда я был маленьким, то я болел за Финляндию и всегда хотел, чтобы она выиграла, но не сейчас", – рассказал Зибанежад журналистам.

Напомним, что в составе сборной Швеции в финале прошедшего чемпионата мира 25-летний Мика Зибанежад забил шайбу. В итоге шведы обыграли швейцарцев со счетом 3-2.