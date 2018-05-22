В Петербурге отравились сотрудники Мариинского театра

Больше десяти человек попали в клиническую инфекционную больницу имени Боткина с острой кишечной инфекцией. Жаловаться на самочувствие они начали после посещения столовой Мариинского театра.

Как стало известно «Фонтанке», к восьми утра 22 мая в больнице на Миргородской улице находились двенадцать пациентов с симптомами отравления. Одного из них в тяжёлом состоянии перевели в реанимацию. По предварительной информации, все госпитализированные – сотрудники Мариинского театра. Как одну из причин резкого ухудшения здоровья рассматривают питание в служебной столовой.