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22.05.2018 10:17

The Telegraph назвала условие выдачи новой визы Абрамовичу

Российскому олигарху и богатейшему жителю Великобритании Роману Абрамовичу, вероятно, придется объяснить властям происхождение своего состояния, чтобы получить новую визу. Об этом 22 мая пишет газета The Telegraph.

По данным издания, срок действия инвестиционной визы Абрамовича закончился в апреле, а в тот момент он находился за пределами Великобритании. В результате, как утверждает Daily Telegraph, олигарх будет получать новую визу по жесткой процедуре, введенной в 2015 году, которая предполагает обоснование законного происхождения доходов. Этой ситуации удалось бы избежать в случае подачи документов во время нахождения в стране, когда визу можно было просто продлить. Виза инвестора Tier 1 выдается на 40 месяцев.

Напомним, что 20 мая издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что виза истекла у 51-летнего бизнесмена больше трёх недель назад, а новую он не получил до сих пор. При этом об официальном отказе британской стороны в окружении миллиардера не говорят, поскольку власти всё ещё продолжают рассматривать документы.

Ранее сообщалось, что комитет по международным делам британского парламента разработал меры, которые должны помочь Лондону бороться с отмыванием денег российскими бизнесменами, а также оказать влияние на политику Владимира Путина. Для следующего санкционного удара были выбраны российские миллиардеры, которые, по мнению комитета парламента, связаны с Кремлем.


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