В Кирове ребёнок висел на высоте шестого этажа, дожидаясь спасателей

Мальчик десяти лет едва не сорвался с высоты шестого этажа в Кирове. Ребенок смог дождаться помощи, однако местные СМИ сообщили, что на балконе он якобы оказался в попытках спастись от разъяренной матери.

В обстоятельствах жизни 10-летнего кировчанина теперь разбираются следователи. Как 22 мая сообщил областной Следственный комитет, накануне вечером горожане вызвали сотрудников МЧС на улицу Сурикова, где с шестого этажа дома выпал ребенок. Прибывшие спасатели увидели, что мальчик висит снаружи балкона, зацепившись за кирпичное ограждение. По словам очевидцев, в таком положении он пробыл около 20 минут, после чего ему пришли на помощь.

Позже от жителей дома появилась информация, что на отчаянный шаг ребенка могли толкнуть побои и издевательства матери.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.