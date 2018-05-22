Илон Маск рассказал, почему летающие авто – это плохо

Основатель Tesla Илон Маск высказался против летающих автомобилей – это слишком опасно. В качестве альтернативы он предлагает использовать подземное пространство.

О том, как улучшить инфраструктуру и сделать транспорт более экологичным, Маск говорит систематически. Выступая перед сотрудниками собственной The Boring Company, топ-менеджер заявил, что летающие автомобили могут стать серьезной опасностью для здоровья людей, сообщает 22 мая carscoops.com.

По словам Маска, при наличии миллионов таких машин неизбежно кто-то не будет их обслуживать должным образом. Соответственно, возможны падения и катастрофы прямо в небе.

Тем временем многие считают, что именно подъем автомобиля в небо поможет решить транспортные проблемы. В том числе, избавит мир от пробок. В отличие от этих экспертов, Маск смотрит под землю. В частности, его проект Hyperloop предполагает способность перемещать людей по вакуумным трубам со скоростью под 965 километров в час.