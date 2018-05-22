Автобус с детьми вылетел в кювет в Псковской области: ранены шесть человек
Серьёзная авария с участием экскурсионного автобуса с детьми произошла утром 22 мая в Псковской области. Транспортное средство направлялось в Петербург. Об этом сообщает УМВД по региону.
По предварительной информации, около 08:00 водитель автобуса не смог справиться с управлением. Неподалёку от деревни Цапелька машина оказалась в кювете.
В момент ДТП в автобусе находились 26 детей и сопровождающие взрослые. Травмы получили шесть человек.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.