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22.05.2018 09:30

Ройзман ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter поздним вечером 21 мая.

Своё решение глава города объяснил отменой прямых выборов. «Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра – прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», – сообщил Ройзман.

Жителям Екатеринбурга отказали в праве самим выбирать себе мэра в апреле этого года. Законопроект, предложенный губернатором Свердловской области, поддержали депутаты Законодательного собрания

Напомним, что избранный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман стал заметной политической фигурой и частым героем федеральных новостей. Оппозиционер, выдвиженец «Гражданской платформы», Ройзман занимает пост с 2013 года. В 2017 году он предпринял неудачную попытку побороться за кресло губернатора Свердловской области. Срок его полномочий на посту мэра истекает в сентябре этого года.

 


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