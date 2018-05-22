В автосервисе на Шкиперском при сварке произошел взрыв: двое пострадавших

Два человека пострадали при взрыве в автосервисе на Васильевском острове в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», ЧП произошло около половины седьмого вечера 21 мая в автосервисе на Шкиперском протоке, 18. Рабочие заваривали трещины на автомобильном колесе, накачивали покрышку. В момент сварочных работ и раздался хлопок. Пострадали двое: 31-летний уроженец Узбекистана и еще один выходец из Средней Азии, точные данные которого устанавливаются. Оба доставлены в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Судя по данным открытых источников, на Шкиперском протоке, 18, находится центр «Автозабота».