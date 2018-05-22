В храме Благовещения на Васильевском нашли кости
Ремонт на территории Благовещенской церкви на Васильевском острове в Петербурге прервала неожиданная находка. Разобраться с неизвестными останками попросили полицию.
Как стало известно «Фонтанке», на кости наткнулись во время ремонтных работ на первом этаже храма Благовещения на 8-й линии Васильевского острова около одиннадцати утра 21 мая. Фрагменты выкопали из груды строительного мусора и усомнились в их видовой принадлежности. Не исключив, что останки могут быть человеческими, дежурный церкви вызвал полицию. Найденное передали в морг на исследование.
При этом в самом храме, куда позвонил наш корреспондент, находку отрицают.
Справка:
Первый деревянный храм в северной части Васильевского острова начали строить в 1738 году. После 1750-го его место занял каменный, но первые службы начали проводить только через восемь лет. В 1844—1854 годах церковь принадлежала Новодевичьему монастырю. В 1899 году на углу Малого проспекта и 8-й линии сооружена шатровая часовня. Примерно в это же время при церкви существовало кладбище.
Храм был закрыт в 1939 году, помещение использовали под склад. Верующим церковь вернули в 1992-м. Сейчас это памятник федерального значения.