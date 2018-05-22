В храме Благовещения на Васильевском нашли кости

Ремонт на территории Благовещенской церкви на Васильевском острове в Петербурге прервала неожиданная находка. Разобраться с неизвестными останками попросили полицию.

Как стало известно «Фонтанке», на кости наткнулись во время ремонтных работ на первом этаже храма Благовещения на 8-й линии Васильевского острова около одиннадцати утра 21 мая. Фрагменты выкопали из груды строительного мусора и усомнились в их видовой принадлежности. Не исключив, что останки могут быть человеческими, дежурный церкви вызвал полицию. Найденное передали в морг на исследование.

При этом в самом храме, куда позвонил наш корреспондент, находку отрицают.