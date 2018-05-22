Инспектор ГИБДД в Ялте выехал на встречку и погубил женщину с ребёнком

Проверку по факту смертельной аварии проводит полиция Крыма. В результате столкновения трёх автомобилей, устроенного сотрудником ГИБДД, погибли два человека. Об этом 22 мая сообщает республиканское МВД.

Авария произошла на трассе Ялта – Севастополь в седьмом часу вечера 21 мая. Водитель Mercedes не смог справиться с управлением и оказался на встречной полосе. Там иномарка протаранила ВАЗ-2110, а потом ещё и KIA.

На месте погибли женщина-водитель «десятки» и ребёнок, родившийся в 2016 году. Травмы получили водитель и три пассажира KIA.

По предварительной информации, за рулём «Мерседеса» находился сотрудник дорожной полиции Ялты. В тот день у него был выходной. Его судьба решится после проверки – в случае, если вину докажут, мужчину уволят и привлекут к ответственности «в соответствии с законодательством». Наказание ждёт и руководителей инспектора.