Небольшое ДТП на КАД и дорожные работы собирают пробки в Петербурге

Дорожная ситуация в Петербурге утром 22 мая остаётся непростой. В городе 6-балльные пробки.

Почти намертво встали набережные: Воскресенская, Кутузова и Дворцовая. Скорость потока там не превышает 5 километров в час. Серьезный затор скапливается на внутреннем кольце КАД у развязки на Ручьи. Там, по словам очевидцев, произошло небольшое ДТП, но участники мешают движению.

Рекордсменом в данный момент, по данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», является Колтушское шоссе и проспект Косыгина. Не проехать от КАД до Заневского проспекта, длина затора 5,5 километров.

Также стоит Октябрьская набережная – пробка на час длиной 3,1 километра растянулась от улицы Новоселов до Приневской.