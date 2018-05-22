У регионов заберут на ремонт 17 тысяч километров дорог

Правительственная комиссия по транспорту утвердила план Минтранса по переводу группы региональных автодорог в федеральную собственность. Трассы вернут регионам после ремонта.

Как пишет 22 мая газета «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания и представителя Росавтодора, в федеральное ведение поступит 17,572 тыс. километров автодорог. Дороги будут менять статус поэтапно до 2031 года, при этом в срок до 2021 года более тысячи километров отремонтированных дорог планируют вернуть.

Так, например, федеральный статус получат дорога к Керченскому мосту, обходы Нижнего Новгорода и Читы, трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и другие.

Издание отмечает, что подобный способ содержать в порядке дороги, на которые у регионов не хватает финансирования, применялся и раньше. Так, в 2017 году в оперативное управления Росавтодору передали почти 1500 километров дорог. Однако ремонт их начинается не сразу, предупреждают в Росавтодоре. Те, что перешли в федеральное ведение в 2016-2017 годах, будут ремонтироваться в 2018-2019 годах.

В настоящее время общая протяженность федеральных трасс в России составляет около 52 тыс. км.