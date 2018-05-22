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22.05.2018 08:57

Конструкторы определились с обликом новейшей атомной подлодки «Хаски»

Российские конструкторы завершили концептуальное проектирование атомной подводной лодки пятого поколения «Хаски». Сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик, заявил глава Объединенной судостроительной корпорация Алексей Рахманов

Как передают «Вести» со ссылкой на газету «Известия», конструкторы предложили несколько обликов субмарины, из которых предстоит выбрать самый оптимальный. Рахманов отказался сообщить другие подробности, сославшись на военную тайну.

О многоцелевых АПЛ пятого поколения проекта «Хаски» известно крайне мало. По предварительной информации, субмарина будет носителем перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».
Строительство «Хаски» будет заложено в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы.


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