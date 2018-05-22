Без вести пропавшего нашли в Ждановке

Из реки Ждановки в Петербурге извлекли тело мужчины, который более месяца находился в федеральном розыске.

Как стало известно «Фонтанке», около полудня 21 мая сотрудники Петроградского УМВД оформили протокол осмотра трупа, найденного в воде у дома №45 по Ждановской улице. Стражи порядка установили личность погибшего: им оказался 22-летний уроженец Башкирии, живший в Петербурге на Васильевском острове. С 13 апреля текущего года мужчина находился в федеральном розыске как без вести пропавший.