В Петербурге нападение на турфирму сделало из «ковбоя» миллионера

Двое налётчиков опустошили кассу туристического агентства в Невском районе Петербурга. Превысившую миллион рублей добычу унесли в пакете с логотипом «Ленты».

Как стало известно «Фонтанке», утром 21 мая преступники стали первыми посетителями компании «ЗаПутёвкой» рядом с метро «Проспект Большевиков». В ещё закрытый для клиентов офис в начале десятого утра их пустила 31-летняя сотрудница после вежливого стука в дверь. Церемониться визитёры не стали: первый повалил женщину на диван, лишив её возможности сопротивляться, второй забрал из её рук ключи от офиса и запер помещение.

Хозяйничали в кабинете меньше часа и успели насобирать порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. Не пропустили и лежащий на столе золотой телефон обездвиженной сотрудницы. После их ухода женщина вызвала полицию. Преступники, по её словам, оба были уже в летах. Один был одет в ковбойском стиле и налёт совершил в соответствующей шляпе, второй был в кепке, непримечательной чёрной одежде и с припасенным пакетом «Ленты». Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».