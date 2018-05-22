Американский телеканал сообщил о неудачных испытаниях российских ракет с ядерной установкой

О неудачных испытаниях российских крылатых ракет с ядерной энергетической установкой сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники в разведке. По его информации, было проведено четыре запуска, и все закончились крушением.

Подробности 22 мая сообщает Lenta.ru. Испытания якобы проводились с ноября по февраль. Самый длинный полет ракеты, уточняет телеканал, длился не больше двух минут, она преодолела 22 мили (35,4 километра), прежде чем контроль над ней был потерян. Самый короткий полет, по данным телеканала, составил четыре секунды и 5 миль (8 километров).

Источники добавили, что в оружии, которое разрабатывается с начала 2000-х годов, используется обычный бензиновый двигатель для взлета, а в полете происходит переключение на ядерный двигатель.

Собеседники телеканала уточнили, что приказ на запуски отдали высокопоставленные кремлевские чиновники, несмотря на возражения инженеров — они обеспокоились тем, система все еще находится в зачаточном состоянии.

О каких именно ракетах идет речь, CNBC не сообщил. Он, однако, передал, что «гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, против которого у США сейчас нет защиты, будет готов к боевым действиям к 2020 году». По данным источников телеканала, Россия дважды успешно испытала оружие с ядерной боеголовкой в 2016 году. Третий запуск был проведен в 2017-м, но провалился. Четвертый, говорит автор, запланирован на лето 2018-го.

Напомним, что новое российское оружие президент страны Владимир Путин представил 1 марта этого года во время ежегодного послания Федеральному собранию.