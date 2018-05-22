Игра подростков в заброшенном доме на Волковском закончилась больничной койкой

Любовь к заброшенным зданиям вышла боком петербургской школьнице. Сорвавшись со второго этажа, девочка получила перелом.

Как стало известно, в семь вечера 21 мая в детскую городскую больницу им. Раухфуса привезли пациентку 2005 года рождения. У подростка диагностировали перелом левого предплечья, а также ушиб коленного сустава. Травму подросток получила, упав со второго этажа заброшенного дома №10 по Волковскому проспекту.

Отметим, что адрес этот известен прессе. Уже несколько лет дом в стиле модерн 1900-х годов постройки – головная боль для администрации Фрунзенского района. У здания все последние годы менялись хозяева, но никто так ничего и не сделал с недвижимостью. Год назад СМИ писали, что последний на этот момент владелец, Магомед Османов, изучает техническое состояние дома, чтобы решить, как его использовать. Собственник уверял чиновников, что сбил обвалившийся кирпич и поменял сетку на фасадной стене.