СМИ: «АвтоВАЗ» прекращает производство Lada Priora

«АвтоВАЗ» прекратит производство автомобилей Lada Priora с июля этого года. Об этом 22 мая пишет газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada.

По информации издания, автозавод направил в дилерские центры письма, в которых сообщает об остановке выпуска Lada Priora, Granta и Kalina, на смену которым придут модели в X-стиле. В производственном плане производителя на июль этих моделей уже нет.

В прошлом году «АвтоВАЗ» реализовал 311,6 тыс. автомобилей, причем практически половину из них по программе господдержки. Самой популярной моделью компании стала Granta (93,7 тыс. автомобилей), на втором месте — Vesta (77,3 тыс.) и на третьем Xray (33,3 тыс.)

Продажи Priora падают, хотя модель является одной из самых дешевых в ряду «АвтоВАЗа».