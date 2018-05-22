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22.05.2018 08:00

Киев допустил обмен руководителя РИА Новости Украина на Олега Сенцова

Министерство иностранных дел Украины рассматривает возможность обмена осужденного в России Олега Сенцова на арестованного украинскими властями руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом 22 мая заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Главная цель, как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей», — цитирует Бецу РБК со ссылкой на «Пятый канал».

Беца отметила, что переговорный процесс по вызволению осужденных украинцев не останавливается.

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. ​В августе 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в подготовке двух терактов в Крыму, подготовке еще к одному, а также в создании террористического сообщества.

Главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве после обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в редакции агентства. Власти Украины обвинили его в государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста на два месяца. Российские власти посчитали действия украинских правоохранительных органов неприемлемыми и потребовали отпустить Вышинского. В связи с произошедшим посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.


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