Роботы построили самый маленький в мире дом

Миниатюрную модель дома размерами всего 300 х 300 микрометров представили французские учёные. Особенности наностроительства они описали в статье, опубликованной в Journal of Vacuum Science and Technology А.

Для возведения самого миниатюрного здания в мире использовали систему μROBOTEX. Шаблон для дома вырезали с помощью ионного пучка из кремниевой пластины толщиной 1,2 микрометра. Затем, подобно оригами, из плоского листа сложили объемные стены. Строительство велось в вакуумной камере, за процессом наблюдали с помощью микроскопа.

Предполагается, что подобную технологию можно будет применять, например, в медицине — при лечении заболеваний кровеносных сосудов.

Кроме того, подобные изобретения должны привести к созданию микроскопических систем с фотонными датчиками для наблюдений и измерения с использованием тончайших оптоволоконных нитей с наноразмерными детекторами. Это коренным образом может поменять работу всех, кто связан с микромиром — от физиков до биологов.