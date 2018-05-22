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22.05.2018 01:07

Роботы построили самый маленький в мире дом

Миниатюрную модель дома размерами всего 300 х 300 микрометров представили французские учёные. Особенности наностроительства они описали в статье, опубликованной в Journal of Vacuum Science and Technology А.

FEMTO-ST Institute

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Для возведения самого миниатюрного здания в мире использовали систему μROBOTEX. Шаблон для дома вырезали с помощью ионного пучка из кремниевой пластины толщиной 1,2 микрометра. Затем, подобно оригами, из плоского листа сложили объемные стены. Строительство велось в вакуумной камере, за процессом наблюдали с помощью микроскопа.

Предполагается, что подобную технологию можно будет применять, например, в медицине — при лечении заболеваний кровеносных сосудов. 

Роботы построили самый маленький в мире дом

Кроме того, подобные изобретения должны привести к созданию микроскопических систем с фотонными датчиками для наблюдений и измерения с использованием тончайших оптоволоконных нитей с наноразмерными детекторами. Это коренным образом может поменять работу всех, кто связан с микромиром — от физиков до биологов.


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