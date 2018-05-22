Очередное российское судно арестовали на Украине

Украинские власти арестовали российское судно-земснаряд «Печора». Как сообщается 21 мая на сайте прокуратуры автономной республики Крым (базируется на Украине), основанием для ареста стала незаконная добыча песка в Крыму.

Арест наложен «с целью обеспечения возмещения причинённого государству ущерба», говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуроры уточнили, что с мая 2015 года зафиксировали более 300 заходов российского судна в порты Крыма. Ущерб в надзорном ведомстве оценили более чем в 250 млн гривен (587,5 млн рублей).

Напомним, с марта продолжается история с арестом на Украине российского рыболовецкого судна «Норд», экипаж которого обвинили в незаконной добыче рыбы в Крыму. 25 марта украинские пограничники задержали его в Азовском море – в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. Капитану на Украине грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь.