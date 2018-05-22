Собянин не хочет идти на выборы мэра от «Единой России»

Мэр Москвы, член «Единой России» Сергей Собянин собирается пойти на выборы главы столицы в сентябре 2018-го самовыдвиженцем.

Об этом 21 мая пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в московской мэрии и администрации президента. Собеседники сообщили изданию, что личный рейтинг Собянина в Москве выше рейтинга «Единой России». «Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей», – заявил источник в правительстве столицы. Напомним, в 2013 году Собянин также шел на выборы как самовыдвиженец.

При этом «Единая Россия» собирается помогать действующему мэру занять этот пост во второй раз. Как пояснил руководитель исполкома московского отделения партии власти Олег Смолкин, речь в первую очередь идет о преодолении муниципального фильтра. «У нас в руках муниципальный фильтр, серьезный организационный ресурс, с которым никто сравниться не может», – подчеркнул единоросс.

Напомним, выборы мэра Москвы должны пройти 9 сентября 2018 года. В них, помимо Собянина, собираются принять участие муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, кандидат от ЛДПР Вадим Кумин, журналисты Максим Шевченко и Антон Красовский.