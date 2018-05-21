В Сирии сбили беспилотник, который подбирался к российской авиабазе

Средства российской противовоздушной обороны сбили неизвестный беспилотник, который в тёмное время суток пытался приблизиться к авиабазе Хмеймим в Сирии 21 мая.

Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», воздушная цель уничтожена «штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы».

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме», — рассказал представитель базы.

Ранее ПВО уже удавалось предотвратить атаку беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Так, в ночь на 6 января 2018-го военные вывели из строя 13 дронов боевиков, которые должны были доставить взрывные устройства на базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Ещё несколько малоразмерных летательных аппаратов сбили 24 апреля.