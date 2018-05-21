«Российский Amazon» от Сбербанка и «Яндекса» обвинили в плагиате

Создательница маркета «Беру!» Александра Дорф обвинила «Яндекс» и Сбербанк в плагиате ее названия.

Как написала Дорф 21 мая в своем Facebook, она придумала товарный знак «Беру!» (BERU!) в августе 2016 года. Домен BERU.ru предпринимательница выкупать не стала из-за его дороговизны. Её магазин заработал в зоне io. Позже она зарегистрировала товарный знак «Беру!»

Сегодня же стало известно, что Сбербанк и «Яндекс» запустили тестовую версию интернет-магазина с аналогичным названием. Причем Дорф подчеркивает, что у гигантов индустрии, так же, как у нее, название заканчивается восклицательным знаком – «Беру!»

Новый магазин создан на базе «Яндекс.Маркета». Сделку между крупнейшим российским поисковиком и Сбербанком оценили в 60 млрд рублей. Главная цель проекта — создание розничной онлайн-площадки по типу американского сайта Amazon. Именно так, «российский Amazon», сервис охарактеризовал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Издание Inc. попыталось получить комментарии у Сбербанка — сотрудники пресс-службы посоветовали обратиться в «Яндекс. Маркет». В «Яндексе» не смогли оперативно ответить на претензии Александры Дорф.