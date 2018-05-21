«Зенит» и его полузащитник Паредес недовольны сборной Аргентины

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес прокомментировал в своем Instagram непопадание в сборную Аргентины на чемпионате мира-2018.

Паредес 21 мая опубликовал фотографию своей именной футболки и сопроводил ее записью: «Очень сильно хотел и мечтал надеть эту футболку. Душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать. Но я знаю, что моя семья и друзья придадут мне сил, которые нужны мне сегодня, чтобы не опускать руки и надеть ее снова. Сегодня я поздравляю и желаю всего наилучшего 23 счастливчикам, которые попали в состав. Знаю, что они будут отстаивать честь нашей формы на высшем уровне. Вперед, Аргентина!»

Отметим, Паредес был включен в расширенный состав аргентинской сборной. Ранее «Зенит» в своем официальном англоязычном Twitter ретвитнул состав сборной Аргентины, который стал известен сегодня, с хештэгом #NoParedesNoParty («Нет Паредеса — нет вечеринки»).

Аргентина на групповом этапе ЧМ-2018 в России сыграет со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии. Напомним, чемпионат продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года.