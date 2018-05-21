«Зенит» и его полузащитник Паредес недовольны сборной Аргентины
Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес прокомментировал в своем Instagram непопадание в сборную Аргентины на чемпионате мира-2018.
Паредес 21 мая опубликовал фотографию своей именной футболки и сопроводил ее записью: «Очень сильно хотел и мечтал надеть эту футболку. Душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать. Но я знаю, что моя семья и друзья придадут мне сил, которые нужны мне сегодня, чтобы не опускать руки и надеть ее снова. Сегодня я поздравляю и желаю всего наилучшего 23 счастливчикам, которые попали в состав. Знаю, что они будут отстаивать честь нашей формы на высшем уровне. Вперед, Аргентина!»
La ganas, el deseo y la ilusión de usar esta Camiseta eran muchísimas me duele el alma de no poder hacerlo pero sé que mi familia y mis amigos me van a dar la fuerza que hoy necesito para no bajar los brazos y seguir trabajando para poder usarla más adelante , hoy felicito y les deseo lo mejor a los 23 afortunados que están en ese lugar sé que van a defender y llevar esta Camiseta a lo más alto 🇦🇷💙 vamos Argentina 💪🏽🇦🇷
Отметим, Паредес был включен в расширенный состав аргентинской сборной. Ранее «Зенит» в своем официальном англоязычном Twitter ретвитнул состав сборной Аргентины, который стал известен сегодня, с хештэгом #NoParedesNoParty («Нет Паредеса — нет вечеринки»).
😠#NoParedesNoParty https://t.co/Xgykzt418e— FC Zenit in English (@fczenit_en) 21 мая 2018 г.
Аргентина на групповом этапе ЧМ-2018 в России сыграет со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии. Напомним, чемпионат продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года.