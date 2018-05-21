Директор разведки Нарышкин снимет на «Ленфильме» кино с Савельевым и Смушкиным

Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин объявил, на чьи финансовые плечи теперь полагается «Ленфильм». Ну, и как обстоят дела с передачей «золотой коллекции». Правда, он это говорил от лица киностудии.

Заседание попечительского совета «Ленфильма» прошло 21 мая в здании киностудии и в атмосфере ожидания – журналисты надеялись на новости о скорой передаче прав на фильмы из золотой коллекции «Ленфильма», но news не поступало.

Генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин отчитался об окончании первого этапа создания цеха постпродакшена, рассказал, что Сергей Безруков подписал контракт и в скором времени снова сыграет Пушкина – на этот раз в фильме «Учености плоды», анонсировал новый фильм сидевшего за тем же столом Алексея Германа-младшего – «Воздух» и детский проект киностудии по Михаилу Зощенко. Этой работой займется Александр Адабашьян. Финансовые данные были скромными, директор СВР Сергей Нарышкин говорил сдержанно, как и положено разведчику, но всплыли имена самых серьезных петербуржцев.

«Ленфильм» и «Госфильмофонд» сделали первый шаг на пути решения старой и болезненной, но важной для нас проблемы, связанной с «золотой коллекцией» киностудии Ленфильм, – рассказал глава попечительского совета «Ленфильма» Сергей Нарышкин. – Совсем недавно коллегами был подготовлен проект лицензионного соглашения на ряд фильмов, созданных до 2005 года. Безусловно, работоспособные амбициозные планы киностудии должны быть экономически и финансово обеспечены, должны привлекаться инвестиции в кинопроизводство. И я очень надеюсь, что в решении этого вопроса поможет учреждение и наполнение целевого фонда поддержки и развития «Ленфильма». Уверен, что его эффективная в будущем работа должна стать одной из главных экономических гарантий будущих творческих достижений киностудии».

На значимость создания Фонда развития киностудии «Ленфильм» упирал и Алексей Герман-младший – сразу предупредив, что будет говорить не в стилистике партсобрания, а прямо, «как есть»:

«Этот фонд — то, что может позволить студии нормально развиваться и нормально развивать свои проекты, – рассказал режиссер, вернувшийся с последнего Берлинале с «Серебряным медведем» за «Довлатова». – Потому что проекты есть, амбиции есть но пока не будет решена проблема с коллекцией — а как вы знаете, проблема с коллекцией решается много лет, и я что-то не думаю, что она будет решена завтра-послезавтра, – конечно, студии необходима помощь. Потому что есть определенная потенция, определенная энергия — но невозможно развиваться, когда нет никакой финансовой базы».

О создании Фонда развития впервые стало известно в марте, когда он был учрежден и зарегистрирован Минюстом. Но лишь сегодня общественности стало известно, кто является его основными участниками — на слайде появились портреты и имена Александра Савельева (банк «Санкт-Петербург»), Алексея Рахманова (Объединенная судостроительная корпорация), Бориса Петрова (телеканал «Санкт-Петербург») и Захара Смушкина (группа «Илим»).

«Фонд работает как эндаумент, участники при целевом финансировании получают долю прав на картины и могут рассчитывать на проценты от дохода, – пояснил в кулуарах «Фонтанке» схему работы генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. – Фонд в первую очередь должен решать вопросы финансирования творческих проектов (а не реконструкции и строительства), но, если найдется попечитель или участник фонда, который захочет поучаствовать в создании «Ленфильм-парка», например, это тоже возможно».

По словам главы киностудии, участие в фонде может быть достаточно гибким.

«Например, ОСК выбрал для себя направление экранизации героики про судостроителей. Потому что из старых фильмов, которые мы помним, вспоминается только «Большая семья»: это хороший фильм, но он был снят в 1950-е. Сегодня ОСК это большая корпорация, которая только в нашем городе объединяет восемь предприятий. Это крупные судоремонтные заводы, сотни тысяч работников, и они должны гордиться своей работой, создавая династии. То же касается и других специальностей — в частности, военных. Так что наши задачи вбирают и патриотизм, и воспитание молодежи», – как всегда неунывающе заверил Пичугин.

Директор киностудии рассчитал, что для уверенности в завтрашнем дне, ей надо под 50 миллионов рублей в год на разработку сценариев и приобретение литературных прав.

«Возьмите в качестве примера любую крупную киностудию — например, Pixar: у них 30-40 сценариев в работе ежегодно, из них только 10 переходят на следующий этап — производства фильма, съемочного периода, – раскрыл продюсер секрет триумфа заокеанских кинолент. – И из того, что снято, только процентов восемь становятся сверхуспешными проектами. К сожалению, такой невысокий коэффициент зрительского успеха характерен для всех отраслей зрелищных искусств».

По словам Пичугина, новый Фонд обеспечит около 400 миллионов рублей в год на производство фильмов дополнительно к тому, что у нее уже есть: 50 из них хотят направить на разработку сценарного портфеля и 300-400 миллионов – на экранизацию.

«Такую планку мы себе поставили», – аккуратно завершил он разговор. Хотя, скорее это планка на троих – Савельева, Смушкина и Рахманова.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"