Директор разведки Нарышкин снимет на «Ленфильме» кино с Савельевым и Смушкиным

Еще
23:10 21.05.2018
Пришлите свою новость!
23:08
«Зенит» и его полузащитник Паредес недовольны сборной Аргентины
22:43
Трамп запретил в США операции с госдолгом Венесуэлы: «Чтобы не распродавали за откаты»
22:36
На «Невском проспекте» не нашли взрывчатки
22:31
В Cосновке утонул купальщик
22:19
Любителям шопинга предлагают протестировать российскую версию Amazon
22:02
«Невский проспект» закрыли для пассажиров
21:56
«Роснефть» собирается заплатить Герхарду Шредеру 600 тысяч долларов
21:43
К ЧМ-2018 в городах-организаторах появилось по Эрмитажу
21:23
В Марселе неизвестные с автоматами Калашникова открыли стрельбу на улице
21:19
Барак Обама станет кинопродюсером у Netflix
21:14
В Курортном районе появился сквер Пограничников
21:08
Английские фанаты пообещали устроить российским болельщикам «третью мировую» во время ЧМ-2018
20:35
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 мая
19:35
Автовокзал «Северный» построят в Парголово, на проспекте Энгельса
19:29
За ударившую ребенка хозяйку пинчера заступилась прокуратура Петербурга
19:18
Горожане воюют с горой строительного мусора на Парнасе
19:07
В Петербурге может появиться сервис по аренде электросамокатов
19:03
Дело о расстреле полицейских в Астрахани дошло до суда
18:58
Самая знаменитая финская нерпа взорвала соцсети своим видеоприветствием
18:52
В «Единой России» проявят нетерпимость ради единства
18:27
Прохоров требует с Навального 1 рубль в суде
18:12
Эксперты рассказали, какие подержанные авто предпочитают россияне
18:01
Минкульт просят быстрее решить «вечный вопрос» о театральных директорах и худруках
17:57
Журналист Антон Красовский собрался в мэры Москвы
17:53
В сборную чемпионата мира по хоккею не попал ни один россиянин
17:40
Игрокам «Йокерита» продолжают задерживать зарплаты из-за санкций против Ротенберга
17:36
Из-за пожара на крыше эвакуировали жителей многоэтажки на Наставников
17:33
Авария перед вантовым мостом собрала пробку на КАД
17:29
СМИ: Спустя более чем полгода после стрельбы в школе Ивантеевки СК возбудил дело о халатности
17:24
В «Единой России» предлагают сужать дороги для экономии
17:05
Кудрин рассказал, как в девяностые увольнял генералов
16:48
«Ты еще жизни не видел»: пассажир Пулково оскорбил полицейского нравоучением
16:44
"Технологический институт" открыт для пассажиров
16:41
Британец разогнал сарай до 170 километров в час
16:35
«Алмаз-Антей» окажет помощь семье погибшего в бассейне ребенка
16:31
Скончался режиссер запрещенного фильма «Комиссар» Александр Аскольдов
16:28
Сирийские военные заявили о полном освобождении Дамаска от террористов
16:24
Колесов: Середина мая в Петербурге — одна из самых теплых за годы метеонаблюдений
16:20
В помощь детям-сиротам создали мобильное приложение
16:16
В Петербурге банкротится Спецтрест №27, который строил гостиницы «Интурист» и «Советская»
16:12
СМИ: Прямая линия Путина пройдет без зрителей
16:09
Финский Тампере назван столицей сауны
16:04
Песков: Дарить цветы женщинам и коллегам по работе — нормально
15:59
"Технологический институт" закрыли на проверку
15:56
За отказ спустить 1 млн евро в канализацию экс-чиновника отдали под суд
15:53
В России выросло производство легковых автомобилей
15:50
Взрыв в кафе Баку произошёл из-за утечки газа
15:44
На Пулковском шоссе обвалился вход в парадную: жители винят развязку на Дунайском
15:35
Британия при поддержке ФБК Навального готовит санкции против российских богачей
15:22
Клещи атакуют петербуржцев: за неделю трое заразились энцефалитом
15:18
В кафе Баку произошёл взрыв, двое погибших
15:14
Суд оставил в силе меру пресечения Серебренникову и остальным фигурантам дела «Седьмой студии»
15:10
На ледоколе «Красин» дымила корма
15:07
Дело о гибели четырех человек под «Мерседесом» Брежнева передано в суд
15:03
Китайцы собираются размножаться без ограничений
14:53
Петербургской ЛДПР мешают спать днем
14:47
Девушка за рулём БелАЗа раздавила бензовоз в Кузбассе
14:40
Обвиняемый в призывах к терроризму вместо математика Богатова признал вину
14:33
Главный тренер «Тосно» переходит на работу в Екатеринбург
14:30
В парламент внесли законопроект о едином цвете для петербургских такси
14:22
Лидер челябинского штаба Навального устроил голодовку в спецприёмнике. Его поддержали сокамерники
14:14
Желающий проскочить водитель непростой машины собрал массовое ДТП на Дороге жизни
14:11
Приговор националисту Максиму Тесаку Марцинкевичу отменен
13:59
Прокуратуру просят проверить стройку на Воскресенской набережной
13:52
В подмосковной школе во время урока на учеников обрушился потолок
13:48
Жара продолжается: в Финляндии будет теплее обычного до середины июня
13:41
Минобороны проведет первый биатлон среди роботов
Предыдущие новости
Архив материалов
Афиша Plus
Версия для печати
21.05.2018 22:52

Директор разведки Нарышкин снимет на «Ленфильме» кино с Савельевым и Смушкиным

Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин объявил, на чьи финансовые плечи теперь полагается «Ленфильм». Ну, и как обстоят дела с передачей «золотой коллекции». Правда, он это говорил от лица киностудии.
Директор разведки Нарышкин снимет на «Ленфильме» кино с Савельевым и Смушкиным

Заседание попечительского совета «Ленфильма» прошло 21 мая в здании киностудии и в атмосфере ожидания – журналисты надеялись на новости о скорой передаче прав на фильмы из золотой коллекции «Ленфильма», но news не поступало.

Генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин отчитался об окончании первого этапа создания цеха постпродакшена, рассказал, что Сергей Безруков подписал контракт и в скором времени снова сыграет Пушкина – на этот раз в фильме «Учености плоды», анонсировал новый фильм сидевшего за тем же столом Алексея Германа-младшего – «Воздух» и детский проект киностудии по Михаилу Зощенко. Этой работой займется Александр Адабашьян. Финансовые данные были скромными, директор СВР Сергей Нарышкин говорил сдержанно, как и положено разведчику, но всплыли имена самых серьезных петербуржцев.

«Ленфильм» и «Госфильмофонд» сделали первый шаг на пути решения старой и болезненной, но важной для нас проблемы, связанной с «золотой коллекцией» киностудии Ленфильм, – рассказал глава попечительского совета «Ленфильма» Сергей Нарышкин. – Совсем недавно коллегами был подготовлен проект лицензионного соглашения на ряд фильмов, созданных до 2005 года. Безусловно, работоспособные амбициозные планы киностудии должны быть экономически и финансово обеспечены, должны привлекаться инвестиции в кинопроизводство. И я очень надеюсь, что в решении этого вопроса поможет учреждение и наполнение целевого фонда поддержки и развития «Ленфильма». Уверен, что его эффективная в будущем работа должна стать одной из главных экономических гарантий будущих творческих достижений киностудии».

На значимость создания Фонда развития киностудии «Ленфильм» упирал и Алексей Герман-младший – сразу предупредив, что будет говорить не в стилистике партсобрания, а прямо, «как есть»:

«Этот фонд — то, что может позволить студии нормально развиваться и нормально развивать свои проекты, – рассказал режиссер, вернувшийся с последнего Берлинале с «Серебряным медведем» за «Довлатова». – Потому что проекты есть, амбиции есть но пока не будет решена проблема с коллекцией — а как вы знаете, проблема с коллекцией решается много лет, и я что-то не думаю, что она будет решена завтра-послезавтра, – конечно, студии необходима помощь. Потому что есть определенная потенция, определенная энергия — но невозможно развиваться, когда нет никакой финансовой базы».

О создании Фонда развития впервые стало известно в марте, когда он был учрежден и зарегистрирован Минюстом. Но лишь сегодня общественности стало известно, кто является его основными участниками — на слайде появились портреты и имена Александра Савельева (банк «Санкт-Петербург»), Алексея Рахманова (Объединенная судостроительная корпорация), Бориса Петрова (телеканал «Санкт-Петербург») и Захара Смушкина (группа «Илим»).

«Фонд работает как эндаумент, участники при целевом финансировании получают долю прав на картины и могут рассчитывать на проценты от дохода, – пояснил в кулуарах «Фонтанке» схему работы генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. – Фонд в первую очередь должен решать вопросы финансирования творческих проектов (а не реконструкции и строительства), но, если найдется попечитель или участник фонда, который захочет поучаствовать в создании «Ленфильм-парка», например, это тоже возможно».

По словам главы киностудии, участие в фонде может быть достаточно гибким.

«Например, ОСК выбрал для себя направление экранизации героики про судостроителей. Потому что из старых фильмов, которые мы помним, вспоминается только «Большая семья»: это хороший фильм, но он был снят в 1950-е. Сегодня ОСК это большая корпорация, которая только в нашем городе объединяет восемь предприятий. Это крупные судоремонтные заводы, сотни тысяч работников, и они должны гордиться своей работой, создавая династии. То же касается и других специальностей — в частности, военных. Так что наши задачи вбирают и патриотизм, и воспитание молодежи», – как всегда неунывающе заверил Пичугин.

Директор киностудии рассчитал, что для уверенности в завтрашнем дне, ей надо под 50 миллионов рублей в год на разработку сценариев и приобретение литературных прав.

«Возьмите в качестве примера любую крупную киностудию — например, Pixar: у них 30-40 сценариев в работе ежегодно, из них только 10 переходят на следующий этап — производства фильма, съемочного периода, – раскрыл продюсер секрет триумфа заокеанских кинолент. – И из того, что снято, только процентов восемь становятся сверхуспешными проектами. К сожалению, такой невысокий коэффициент зрительского успеха характерен для всех отраслей зрелищных искусств».

По словам Пичугина, новый Фонд обеспечит около 400 миллионов рублей в год на производство фильмов дополнительно к тому, что у нее уже есть: 50 из них хотят направить на разработку сценарного портфеля и 300-400 миллионов – на экранизацию.

«Такую планку мы себе поставили», – аккуратно завершил он разговор. Хотя, скорее это планка на троих – Савельева, Смушкина и Рахманова.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"

Справка:

«Золотая коллекция» киностудии «Ленфильм» – это классика советского кино, в которую входят ленты «Золушка», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия» и многие другие. Сейчас права на них принадлежат «Госфильмофонду», с которым петербургская студия уже много лет пытается договориться о передаче прав на использование и получении части доходов. Средства, вырученные за эти картины, помогли бы студии рассчитаться с кредитами на переоборудование и развиваться впредь.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
08.02.2017 15:47

Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства

Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
22.08.2015 01:12

Animal ДжаZ, «Кирпичи» и другие сыграют на фестивале "Живой"

Материалы рубрики
Новости
Статьи
Барак Обама станет кинопродюсером у Netflix
Минкульт просят быстрее решить «вечный вопрос» о театральных директорах и худруках
Скончался режиссер запрещенного фильма «Комиссар» Александр Аскольдов
Эрмитаж отдаёт на реконструкцию бывшие залы фрейлин
Борис Акунин «угостил» читателей главой из нового романа
Директор разведки Нарышкин снимет на «Ленфильме» кино с Савельевым и Смушкиным
Сказка — ложь: Музей стрит-арта открыл новую страну
«Посмотри на него»: Книга о потерянном ребёнке
Ночь несерьезных музеев
Как петербургский «Календарь» победил в Каннах
Чем запомнился Петербургу министр Мединский
Куда пойти 18-20 мая: Праздник фонтанов, SKIF, Ёлка, Фестиваль тюльпанов
«Дэдпул-2»: Самый серьезный смешной комикс
Одиннадцать идей на «Ночь музеев»
Книжный салон-2018: отличные писатели и гибридная война
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Желающий проскочить водитель непростой машины собрал массовое ДТП на Дороге жизни

unsplash

Тест-викторина: «Что вы знаете о полярниках и Арктике?»

Сказка — ложь: Музей стрит-арта открыл новую страну

Новости компаний
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
22.08.2015 01:12
Animal ДжаZ, «Кирпичи» и другие сыграют на фестивале "Живой"
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.