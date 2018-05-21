Трамп запретил в США операции с госдолгом Венесуэлы: «Чтобы не распродавали за откаты»

Президент США Дональд Трамп 21 мая подписал указ, который запрещает американским гражданам и компаниям любые операции с госдолгом Венесуэлы.

Как подчеркивают «Ведомости», речь идет, в том числе, и об обязательствах нефтяной компании PDVSA. Американцам также запрещено принимать в качестве залога доли в любых компаниях, в которых Венесуэле принадлежит более 50% акций.

Bloomberg со ссылкой на свои источники уточняет, что американцы хотят предотвратить распродажу венесуэльских госактивов «за бесценок». «Он (указ — прим. ред.) лишает представителей властей Венесуэлы возможности назначать ненадлежащую цену за госактивы и распродавать их за откаты», – сообщил изданию представитель администрации США.

Свой указ Трамп подписал сразу после переизбрания президентом Николаса Мадуро, который получил 68% голосов при явке в 46%. Оппозиция официально бойкотировала эти выборы, в США назвали их нелегитимными. Страна находится в глубоком экономическом кризисе — так, ранее сообщалось о дефиците в Венесуэле даже туалетной бумаги.