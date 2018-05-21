В Cосновке утонул купальщик

Из пруда парка Сосновка достали тело 22-летнего петербуржца. Он искупался после пикника с друзьями.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 21 мая компания молодежи отдыхала на берегу Сосновского пруда со стороны Тихорецкого проспекта. Один из участников отделился и вошел в воду, как был, – в брюках и майке.

Когда купальщик не вынырнул, компания набрала «112». Спасатели извлекли погибшего. Искали недолго, пруд мелкий.

В соцсетях очевидцы отмечают, что лежавшее на берегу тело в мешке у других посетителей Сосновки желания купаться не отбивало.

Теплая погода сопровождается несчастными случаями в городской черте. До Сосновки петербуржцы тонули в пруду на улице Димитрова во Фрунзенском районе и Гореловском озере в Красносельском.