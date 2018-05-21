Любителям шопинга предлагают протестировать российскую версию Amazon

Тестовую версию интернет-магазина «Беру» запустили Сбербанк и «Яндекс». Как сообщают «Ведомости» 21 мая, бета-версия ресурса доступна для всех желающих протестировать новый сервис. Зайти в интернет-магазин можно, авторизовавшись через «Яндекс.Почту».

Маркет предлагает 25 тысяч позиций. Для пользователей доступны товары различных категорий: электроника, бытовая техника, красота и здоровье, компьютерная техника, дом и дача, товары для детей и для животных. В течение нескольких лет ассортимент планируют увеличить до миллиона позиций.

Покупки можно забрать самостоятельно. Платформа также предлагает воспользоваться курьерской или почтовой доставкой. Если стоимость заказа превышает 3500 рублей, то он доедет до нужного адреса бесплатно. На сайте «Беру» указано, что приложение уже доступно в AppStore и Google Play. Официальный старт площадки намечен на осень этого года.

Интернет-магазин создан на базе «Яндекс.Маркета». Сделку между крупнейшим российским поисковиком и Сбербанком оценили в 60 млрд рублей. Главная цель проекта — создание розничной онлайн-площадки по типу американского сайта Amazon. Именно так, «российский Amazon», сервис охарактеризовал председатель правления Сбербанка Герман Греф.