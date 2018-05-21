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21.05.2018 22:19

Любителям шопинга предлагают протестировать российскую версию Amazon

Тестовую версию интернет-магазина «Беру» запустили Сбербанк и «Яндекс». Как сообщают «Ведомости» 21 мая,  бета-версия ресурса доступна для всех желающих протестировать новый сервис. Зайти в интернет-магазин можно, авторизовавшись через «Яндекс.Почту».

Маркет предлагает 25 тысяч позиций. Для пользователей доступны товары различных категорий: электроника, бытовая техника, красота и здоровье, компьютерная техника, дом и дача, товары для детей и для животных. В течение нескольких лет ассортимент планируют увеличить до миллиона позиций.

Покупки можно забрать самостоятельно. Платформа также предлагает воспользоваться курьерской или почтовой доставкой. Если стоимость заказа превышает 3500 рублей, то он доедет до нужного адреса бесплатно. На сайте «Беру» указано, что приложение уже доступно в AppStore и Google Play. Официальный старт площадки намечен на осень этого года.

Интернет-магазин создан на базе «Яндекс.Маркета». Сделку между крупнейшим российским поисковиком и Сбербанком оценили в 60 млрд рублей. Главная цель проекта — создание розничной онлайн-площадки по типу американского сайта Amazon. Именно так, «российский Amazon», сервис охарактеризовал председатель правления Сбербанка Герман Греф.


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21.05.2018 11:26
Директор по правовым вопросам ГК «Эталон» рассказала о влиянии поправок в 214-ФЗ
17 мая в рамках Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) – уникальной международной площадки, объединяющей ведущих специалистов в области права, состоялась дискуссионная сессия ДОМ.РФ, посвященная новым тенденциям финансирования жилищного строительства и ипотечного кредитования
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17.05.2018 18:46
Аналитики: Лоукостер «Победа» стоит 600 млн долларов
Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
Группа компаний «ЦДС»
16.05.2018 12:58
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Группа ЦДС награждена призом ассоциации «Большая Медведица» по итогам 2016-2017 годов в номинации «Организация-спонсор»
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СК «Полис Групп» - лидер по вводу жилья в Ленобласти
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В апреле в цветочном бутике Flowers F42 прошла необычная фотосессия, в которой приняли участие предприниматели и известные люди города, где объединились цветы и импозантные образы мужчин.
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Brand Finance признала Аэрофлот самым узнаваемым авиабрендом в мире
Аэрофлот в 2018 году вновь стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире, показывает очередное исследование Brand Finance — всемирно известного независимого консалтингового агентства.
Компания «Л1»
26.04.2018 11:01
ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-20 комплексов по инвестиционной привлекательности
25 апреля Компания Л1 была награждена дипломом как один из привлекательных инвестиционных объектов жилой недвижимости Санкт-Петербурга
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